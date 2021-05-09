支聯會續叫涉違國安法口號　法律界斥堅持搞集會不負責任

臨近6月4日，支聯會趁今日（9日）適逢母親節，於旺角擺放街站，呼籲市民於下月4日到維多利亞公園悼念六四事件。支聯會副主席鄒幸彤指支聯會已向警方申請六四集會，而警方暫未和他們開會溝通或作出反對，故指呼籲市民到維園悼念是合法行為。她又指，加上防疫措施正在放寬，不能假設去年發起維園集會被捕的情況亦適用於今天。

支聯會數名成員今午於旺角擺放街站，期間叫喊口號「結束一黨專政，建設民主中國」。對於社會上有法律界人士指「結束一黨專政」涉違反《港區國安法》，鄒指支聯會是爭取民主的團體，故必定反對一黨專政，行為和綱領也無法避開這句口號。

至於若警方最終反對集會，鄒指其組織亦有網上節目悼念的後備方案，市民也可以各自悼念，上戴燭光的照片到社交平台，她又呼籲市民仍可自發到維園燃點蠟燭悼念，而現時有其他團體認投了約1,000支蠟燭派發。

另外，被問到至少有7個團體退會，鄒則解釋，退會的多是已經不存在的議員辦事處，現時餘下約200個會員。

執業大律師龔靜儀表示，結束一黨專政的口號，與顛覆政權有關係，具抹黑中央政府之嫌，不尊重中央政府及基本法的創始人；加上支聯會堅持舉行六四集會，其行為和結束一黨專政的口號脗合，有機會違反《港區國安法》。對於支聯會在未有警方的不反對通知書下呼籲市民參與集會，龔形容是不負責任的行為，認為若然警方最後反對集會，即使市民只是自發到維園悼念，亦可能違法或觸犯禁聚令，法律風險極大。

龔又指本港當前最重要的事務仍然是防疫，近日亦有不少屋苑大廈的住客需要檢疫，而港人為防疫付出努力，支聯會卻帶頭舉辦集會破壞防疫，她質問「對唔對得住香港市民？」