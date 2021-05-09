近90%受訪者仍不欲打針　願接種者僅3%選科興

港府不擇手段地谷針而推出疫苗氣泡，但仍推動不到市民接種疫苗的意欲！有團體透過調查發現，近90%受訪者表示疫苗氣泡措施沒有增加接種意欲，90%受訪者反對政府強制為市民接種疫苗。團體認為，鑑於大部分港人擔心身體狀況不適合接種疫苗，若接種前先安排市民簡單檢查，接種中心提供病假紙，或有疫苗有薪假等，都可增加市民接種疫苗的意欲，建議政府加強公眾教育，提供方便接種安排，並延長部分社區接種中心的服務至年底。

病人醫護權益協進會上月進行一項網上調查，共訪問718名18歲以上、尚未接種新冠疫苗的香港居民，調查顯示，88%受訪者表示疫苗氣泡措施沒有增加接種意欲；79%及81%受訪者不會因接種後而有優惠、檢測需要收費等因素而增加接種意欲，另89%及61%人反對政府強制市民及高危人士接種疫苗。另外，雖有24%受訪者表示自己是長期病患者，但有76%人擔心身體狀況不適合接種疫苗。而在表示會接種疫苗的受訪者中，74%會選擇接種由內地及德國合研的復必泰疫苗，3%會選擇接種由內地研發的科興疫苗。

政府早前宣布社區疫苗接種中心將運作至9月，有意接種復必泰疫苗的市民，須於8月底前接種第1劑，餘下的接種點，即私家診所及醫管局診所只提供科興疫苗，調查中的受訪者希望政府保留最少兩種疫苗供市民選擇。

病人醫護權益協進會副召集人周家明表示，部分長期病患者因病情未穩定、剛完成手術或一些後遺症未能於9月前接種疫苗。此外，由於科興及復必泰疫苗的禁忌症各有不同，如部分人士只適合接種其中一種疫苗，故此政府應顧及不同人士的需要，並於醫管局及私家診所提供不同疫苗的選擇。

另一副召集人傅錦峯表示，本港近日出現變種病毒個案，並形成傳播鏈，加上鄰國疫情爆發，如印度近日連續出現每日逾40萬宗確診個案，肆虐當地的雙變種病毒已傳播至全球多國。他又指，隨着旅遊氣泡展開，防疫措施逐步放寬，將增加變種病毒傳播風險，隨時爆發殺傷力更大的第5波疫情。

年約40歲的何先生是新冠肺炎的康復者，他說雖然不知道自己有否出現後遺症，但自染疫後已進一步提高防疫意識，更是首批完成接種2劑復必泰疫苗的人士，建議市民應提高警覺，切勿忽視感染新冠肺炎的風險。