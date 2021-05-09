政Whats噏：李卓人坐監6日已習慣 形容在囚生活單調但健康

支聯會主席李卓人因前年8.18及8.31未經批准集結案，合共被判囚14個月。佢嘅Facebook專頁尋日(8日)就上載咗佢上個月22日喺獄中所寫嘅信件。佢唔單止話入獄第六日就習慣獄中生活，仲話事隔多年再睇書寫筆記，可能佢出獄後更能夠書寫出好嘅文章，到時自己可以輕鬆講句「不枉我坐監」喎！

仲記得李卓人講過入獄首日監倉來回踱步難以入睡，但佢喺最新貼出嘅信中唔單止話獄中生活單調但肯定健康，仲話入獄第6天已經開始習慣每日時間表和獄中一套術語，話自己一生中都未試過規律生活過，直言真係「唔健康都幾難」。另外，李身兼職工盟秘書長，佢喺信中都有提起因參與民主派35+初選，涉違反《港區國安法》而正被還押嘅職工盟前主席吳敏兒(Carol)嘅情況，仲話每次諗起佢就覺得好心酸，仲話會喺獄中寫信畀Carol喎！

李卓人喺8.18案中否認組織未經批准集結，同明知而參與未經批准集結2控罪，結果被判囚12個月。佢早前喺信中都話過判刑相當高，表明會就8.18案嘅判罪同刑期上訴喎！不過上訴都要時間，睇怕佢都要慢慢等吓嘞！