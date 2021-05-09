政Whats噏：巴士內與乘客爆罵戰　葉子祈：戴唔戴口罩係無聊小事

尋日(8日)東網都講過，近日網上流傳一段短片，係西貢區議員葉子祈喺巴士上因無戴口罩而與其他乘客發生爭論。佢接受傳媒查詢時就話自己當時坐喺巴士上層，因感到「焗」，所以除低口罩休息。似乎佢仍然不忿遭圍攻，今午(9日)喺社交平台貼文反駁，話「口罩戴與不戴實在只是無聊小事」，仲叫市民早日擺脫要「疫情嚴峻」嘅恐懼，開始反思乜嘢係自己應該捍衞嘅自由。

葉子祈喺貼文中話，假設有人喺街上冇戴口罩會被視為「播毒」，即使嗰個人健康，旁人都會話：「點知你有無病」，佢仲話所有有關抗疫政策或法例都冇經過「合理」程序去完成，包括所有荒謬嘅隔離、強制檢疫同地區封鎖，全部都係以「公眾健康」之名要所有市民服從。

對於巴士內爆罵戰，佢仲話「口罩戴與不戴實在只是無聊小事」，冇諗過會被廣泛報道，又話「如果我們被這些一件又一件的小事逐漸蠶食自由，而又無法從這些小事當中自省同反思，又如何追求更高層次的理念呢？」佢仲話希望市民早日擺脫「疫情嚴峻」嘅恐懼，開始反思自己應該捍衞嘅自由。

網上流傳嘅短片，見佢喺巴士內被其他乘客聲討，而佢亦喺車廂內叫囂「你有無辦法證明我一定係傳播病菌？我有無周圍去噴口水，做出一啲違反公共衞生嘅行為呀？」又指其他乘客既然要報警處理，佢就留待他日上庭先至同法官交代。片中亦有乘客不齒咁話「佢唔係無口罩而係刻意玩嘢。」又有人怒斥「唔好阻住成車人！」短片出街之後，葉嘅Facebook專頁好快就有人留言鬧爆，又要求葉要就事件公開交代。