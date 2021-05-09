政Whats噏：6.4非法集結案被判囚　岑敖暉形容係底褲變中褲

因參與去年民主派35+初選、涉違反《港區國安法》被還押嘅荃灣區議員岑敖暉(Lester)，上周再因去年6.4非法集結案而被判囚6個月。佢嘅Facebook專頁今(9日)公開咗佢上周所寫嘅獄中信，講解監獄其中一個術語「褲」，原來代表你有幾多項控罪喺身，仲幫一班還押中嘅泛民主派人士數吓佢哋有幾多條「褲」。

Lester解釋呢條「褲」分咗唔同尺碼，嚴重嘅控罪叫「大褲」，稍輕嘅叫「細褲」。佢以同為初選案被告嘅鄒家成同朱凱廸為例子，話鄒有一項違反國安法控罪同一項暴動罪，就係有2條「大褲」，至於朱有11項同遊行及立法會抗爭有關嘅控罪，就係有一條「大褲」同11條「細褲」。Lester好無奈咁話，本身想叫6.4非法集結案控罪係「底褲」，點知按依家情況睇嚟，係由「底褲」變「細褲」，「細褲」變「中褲」。

另外，佢又話因為畀太太話咗幾次佢頭髮好長，所以就喺案件判刑前舉手要求剪髮。佢話平時剪髮都係講「就咁剪短得了」，今次遇到外籍囚友幫佢剪頭髮，佢就「循例」答「cut short」。佢懷疑係語言障礙嘅關係，嗰位囚友拎起嗰刨「起勢咁剷」，仲話一開始自己都不以為然，到發現時已經為時已晚，前議員陳志全同本土派人士鄒家成見到佢個新髮型笑到肚痛，連職員都問佢「搞乜」。不過，佢就話個髮型其實還好，話只係覺得好搞笑，同埋笑嗰陣睇落好傻咁話喎。