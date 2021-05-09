歷史科模擬題似DSE　考評局：科目經理無參與模擬試

今屆文憑試（DSE）歷史科考試已於上周四（6日）完結，今年約有5,200名考生報考。近日網上流傳一份今年歷史科聯校中六模擬試試卷，其中部分題目與今年DSE頗為相似，例如模擬試卷一第一題及DSE試卷第一題，同樣有引述抗日電影《孤島天堂》。有指現任考試及評核局的歷史科科目經理於入職前有份負責該模擬試。考評局回覆時指，科目經理沒有參與今年模擬試工作，傳言並非事實，而坊間題目取材如有相近之處，亦屬正常。

近日網上流傳一份「2021年聯校中六模擬試」歷史科試卷，試卷中有3題，第一題的其中一份資料摘自1930年代的新聞報道，其中有提到1939年的一部著名抗日電影《孤島天堂》。翻看今年DSE卷一，第一題的資料B，引文取材是一本歷史書，又有提到《孤島天堂》。

另外，模擬試卷一第二題的分題C，考生須作答「1930年代日本的擴張主要是由內部因素所推動。』你是否同意？根據資料C及D，並就你所知解釋你的答案。」至於今年DSE卷二的第3條選答題，則問及「就導致1930年代日本軍國主義興起而言，國內問題較對外擴張的動力更為重要。你是否同意此說？試參考1918-37年間日本的發展，解釋你的看法。」兩題均要求考生解釋內部因素對日本軍國主義擴張的重要性。

歷史科教師、教協理事張往則認為，課堂上可能都會提及抗日電影，但未必會提到電影名稱，認為是模擬試卷及DSE卷較相似的地方。另外，由於日本軍國主義屬「大Topic(課題)」，因此坊間模擬試會涉及有關課題亦不意外，加上模擬試的相關題目在卷一出現，而DSE則出現在卷二。不過2題都問及原因、內部因素，「是有少少似。」

據悉，有關模擬試有過百名教師參與，涉及的考生有過千人。張往認為，「（一旦考生）有考過（模擬試）就有優勢」，但絕非大部分考生有考過，而兩份卷在提問方法及提供的資料亦有相似，故認為考評局應盡快解釋，還考生真相。

東網今（9日）就事件向考試局查詢，就有指模擬試卷出卷人是現任歷史科科目經理，該局則澄清有關傳言並非事實，負責DSE歷史科的科目經理並沒有參與今年聯校中六模擬試的工作。

局方又指，「審題委員會」及擬題員根據考評局的相關指引擬設題目，不會採用其他考試或坊間書籍的題目。由於「審題委員會」在草擬題目時，是依據該科的《課程及評估指引》與《評核大綱》來擬題，因此環繞課程要求以及當中重要概念而訂定的題目，不時以不同形式出現。坊間題目取材如有相近之處，亦屬正常；而就今次所指的有關題目，提問要求及形式等方面均不盡相同。