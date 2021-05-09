母親節悲歌　老婦與兒媳晚飯後墮樓亡

馬鞍山有老婦在母親節墮樓身亡！現場錦英苑錦雅閣，今晚(9日)約8時，警方接獲一名女子報案，指她年逾70歲的家姑從上址一低層單位墮下，趴伏大廈對出地面。救護員奉召而至，惟經檢查後，證實事主已經當場死亡。事主的手鏈等個人財物飛散地面，她的親友聞訊趕至了解，警員取來膠欄圍封現場，並在附近拉起封鎖線，正調查事主墮樓原因。

據了解，事主本身有多年情緒病紀錄。為慶祝母親節，今晚到其兒子及媳婦家中聚餐，飯後夫婦2人忙於洗碗做家務之際，事主懷疑打開客廳窗戶，突然一躍而下，夫婦聞聲查看已太遲。

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