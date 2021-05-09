東網揭發歹徒教唆騙失業貸款　按證保險公司籲勿付款予第三方

東網今日(9日)揭發有不法之徒覷準政府推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」作商機，聲稱可「代辦齊所有文件」供人騙取貸款，但需從中收取1萬港元手續費。香港按證保險有限公司(按證保險公司)今日就報道發聲明提醒市民指，參與計劃的銀行會盡量向申請人提供協助，而不會索取任何申請費或手續費，並提醒貸款獲批後，借款人需在還款期內還清全部本金和利息，如借款人在申請期間向第三方支付任何費用，會招致直接財務損失。

聲明續指，銀行在審核貸款申請時，會以專業知識、專業判斷及謹慎的態度進行客戶盡職審查及核查借款人的申請資格，而負責管理計劃的按證保險公司會抽查申請，致力確保獲批的申請符合要求，如發現懷疑違法行為，如作虛假聲明或使用虛假文件，會向執法機構舉報求助。

按證保險公司又解釋指，計劃的整體壞帳率以25%為假設，是基於按證保險公司並無向失業人士提供百分百信貸擔保的經驗，並考慮到產品下毋須進行信用評估及申請人為失業人士，所以採用與為中小企而設的「百分百擔保特惠貸款」同樣假設，而實際的壞帳率將取決多個因素，例如經濟環境有否改善。以中小企融資擔保計劃下的80%擔保產品為例，雖然假設整體壞帳率為12%，但產品自2012年推出至今的實際累計壞帳率為3.8%。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強質疑中小企的「百分百擔保特惠貸款」不能與失業貸款類比，尤其經濟環境不同，現時整體經濟未見好轉，失業人士一段時間內都難有還款能力，而當負責的機構都表明沒有向失業人士提供百分百信貸擔保的經驗時，根本不能說服大眾。他又指，數據是負責機構假設，即預計會有一定程度濫用，而政府仍要推此計劃，除了是對失業人士的門面工夫外，根本不能自圓其說。