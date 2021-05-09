政Whats噏：年初拒要求外傭強檢成漏洞　議員怒轟羅致光係香港罪人

有外傭早前確診變種新冠病毒，導致傳播力極高嘅病毒開始喺社區擴散，政府防疫措施漏洞百出再次捱轟。對於當局要求全港38萬外傭進行強制檢測，有議員就狠批措施嚟得太遲，仲翻舊帳，重提勞工及福利局局長羅致光今年初出席立法會會議時，曾經公開拒絕接納有關意見，形容一旦本港不幸爆發第5波疫情，直指羅實在難辭其咎。

議員麥美娟（Alice）早前喺Facebook貼文，並轉載今年1月13日嘅立法會會議片段。Alice喺會上話接觸過好多家庭都有聘請外傭照顧長者，即使長者唔出街，但外傭喺假日依然外出，又話佢哋希望外出聚會後嘅外僱去做檢測，但對方都唔係好想做。佢認為政府現時有法律框架強制指定群組做檢測，都應該喺呢方面幫幫手，加強外傭檢測工作，建議外傭應該好似的士司機或者院舍職員咁，要求佢哋定時進行強制檢測。

之但係，羅致光當時就話制訂任何措施都要考慮「法理情」，如果要規定某啲群組檢測，唔單止要考慮感染同傳染風險，都要考慮定期檢測頻率所涉嘅資源運用。佢話院舍員工有4萬幾人，當時每10日做一次檢測都引起好大聲音，話本地有38萬外傭，係多出9倍多嘅人數，認為要認真考慮措施嘅可持續性。羅又話照顧長者嘅外傭只係佔全部外傭約30%，但係院舍職員就係100%照顧者，所以決定當時唔要求外傭強制檢測。聽到羅咁樣回應，Alice怒轟對方係「佛系抗疫」呀！

事隔近4個月，最唔想發生嘅情況最後出現，變種病毒唔單止喺外傭間出現傳播，更恐怕喺社區蔓延。Alice早前出席記者會後又繼續鬧爆羅致光，強調無做檢測就難以阻截隱形傳播鏈，若果香港爆發第5波疫情，羅致光就會係「香港嘅罪人」。佢仲透露，當日會後離開會議廳，喺走廊忍唔住同羅嘅政治助理同新聞秘書呻返兩句，鬧爆羅上嚟開會撩交嗌喎。

其實羅致光IQ咁高，只要作冷靜分析都應該可以預視到一旦外傭之間爆疫，對僱主家庭甚至社會都會帶嚟極大影響，如果一直以避難、離地態度處理問題，睇怕有排都唔使諗幾時可以達成確診個案「清零」同通關嘅目標。