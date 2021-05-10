東方日報A1：流浮山毒蠔攻陷全港　食環懶得把關

近期即食生蠔大熱，再次引起市民對生蠔食物安全關注。東網早前在各區街市隨機購買5個標榜本地出產的生蠔樣本，委託專家檢驗重金屬含量，發現全部樣本的甲基汞及鉛含量皆超標，其中購自元朗流浮山的樣本兩者皆超標逾5倍，鎘含量亦超出規定5成；結果更發現全部樣本皆含有介貝類水產禁用的抗生素氯霉素。專家直指重金屬及氯霉素同具備生物累積的特性，人類食用後恐積聚體內，加上易入難出，或會造成癌症病變。議員轟食環署把關不力。

流浮山盛產生蠔，早前記者前往上址，看見捕撈生蠔的漁家把一串串的生蠔由海上運送至地面的生蠔檔，檔主即場割開，並把蠔浸進水中，保持新鮮。現場亦有商販售賣金蠔及蠔豉，每斤價錢由100至560元不等。不少檔主蹲在地上開蠔，但上址衞生欠佳，污水處處，發泡膠箱、蠔殼等垃圾遍地，更有人隨意把一籃生蠔放在垃圾旁邊；而曬乾的金蠔及蠔豉亦吸引蒼蠅環繞，食物安全存疑。

記者早前於流浮山及各區街市共5個地點，包括北角春秧街街市、深水埗北河街街市、元朗大橋街市及樂富街市，各自購買一個本地新鮮蠔樣本，並交予專家檢測氯霉素及重金屬的含量。結果發現根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，5個樣本的甲基汞及鉛含量均超標，更含有禁用的抗生素氯霉素；而流浮山及樂富的樣本亦被驗出鎘含量超標。當中流浮山樣本超標最嚴重，被驗出每公斤含263微克（ppb）的氯霉素、每公斤10.39毫克（ppm）的鉛、3.44ppm的甲基汞及3.09ppm的鎘。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士指生蠔屬濾食性動物，多依附在石頭或淤泥中，當淤泥受污染，而生蠔透過濾去海水吸取食物和養分時，便會把受污染的海水及淤泥吸入體內並積聚；加上沒有完善的排泄系統，污染物只會愈積愈多。他又指重金屬及氯霉素同樣具備生物累積的特性，攝入後會在人體內慢慢累積，且易入難出，令濃度有增無減；若沒有適當的排毒機制或策略，當累積到一定濃度時，有機會形成癌症病變。

對於全部樣本皆含禁用的氯霉素，其中流浮山的樣本含量更破百，梁懷疑是人為添加，因為重金屬令蠔抵抗細菌能力轉弱，所以需要氯霉素令蠔更「強壯」，令其在受重金屬污染的水中仍可存活。

前港大化學系副教授馮應昇分析生蠔中含有重金屬，或源於過去一些工業廢物棄置不當，如電池、船身脫落的油漆等，這些污染物沉積於海底，再被生蠔吸收，導致生蠔亦被驗出含重金屬。

食物安全中心回覆指，食物不可超出《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》列明上限；而根據《食物內有害物質規例》，所有在本港出售的魚（包括介貝類水產）均不能含有氯霉素。違例者會被檢控，一經定罪，最高可罰款5萬元及監禁6個月。發言人表示，2018年至2021年3月期間，中心共抽取超過2,000個蠔類及相關製品樣本進行化學及微生物測試，除1個進口生蠔樣本被驗出鎘含量超標外，其餘樣本通過檢測，整體合格率超過99.9%。