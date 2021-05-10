半年內至少20區議員不同理由離職　學者促政府改革區會

立法會本周三將恢復二讀《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，若修例獲得通過，所有現任區議員均須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。實際上，在近半年來，至少有20名區議員因為不同理由辭職，其中部分涉及民主派去年35+初選案正被還押而未能履行議員職務、有人明言拒絕宣誓、亦有區議員已離開香港。有學者預計，當條例草案在立法會通過後，短期內陸續會再有區議員辭職，又指政府應於區議員宣誓後嚴正執法，DQ違規或發假誓的區議員，做到改革區議會，撥亂反正。

新一屆區議會自2020年1月上任，18區當中，17區由泛民主派主導，隨即出現混亂場面，不單止「禁錮」政府官員，不准該等官員離開，更拒絕撥款予部分政見不同的團體，甚至有部分區議員擬籌組被指涉嫌違法的平台，有官員曾直指區議會失效。

政府於2月底提出修例，完善公職人員宣誓安排，包括規定區議員必須宣誓，並列明違反誓言的處理機制和法律後果。當局早前表示，條例通過後會盡快安排區議員宣誓。

雖然多個民主派政黨表明會留守議會，但在近半年內，至少有20名區議員已決定辭職，因為涉去年民主派「35+」初選，現被還押無法履行區議員職務，包括民主黨前副主席林卓廷、前議員范國威，而王百羽亦已辭去元朗區議員職務等；亦有區議表明拒絕宣誓而辭職，包括北區的袁浩倫及西貢區的黎銘澤等。有區議員則因健康原因請辭，例如東區的黃宜、觀塘區的畢東尼及大埔區的胡耀昌。

有主動辭職的區議員，亦有區議員只表明條例通過後將不作宣誓，包括屯門區的李家偉、沙田區的黃文萱，及中西區的何致宏。宣誓條例亦引發退黨潮，公民黨就已有11名區議員退黨，包括東區的李予信、鄭達鴻及黃大仙的鄭文傑等；而新民主同盟的譚凱邦、鍾錦麟、黎銘澤及胡耀昌亦宣布退黨。

另外，亦有區議員因其他原因失去議員資格，例如因選舉呈請被裁定非妥為當選的李軒朗和洪駿軒；而葵青區的梁耀忠、荃灣區的岑敖暉和南區的袁嘉蔚等，則因判囚而失去區議員資格。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強相信條例草案通過後會有區議員陸續辭職，有些可能本身背負刑責、部分則移民離港，但陳認為數量不會很多，不足以影響現時區議會由民主派主導的局面。他又批評某些區議員講一套做一套，表面上反對政府修例，但礙於區議員的薪津不會放棄席位。

但陳表示，在區議員宣誓後可能會有為數不少的區議員因為言行不擁護基本法及特區政府而被政府取消議員資格（DQ），或控告發假誓。他促政府應該嚴正執法，不然宣誓亦沒有效用，更可能令人覺得宣誓非常兒戲，只是一個形式，淪為笑柄。他又認為若然有過百名違規區議員被DQ，而政府再安排補選，則有機會改變現時區議會的亂局，撥亂反正。