大埔警區加強巡村　防捕獸器傷人及動物

人與動物應該和諧共存，保護野生動物的安全，亦是大埔警區著重的工作之一。由於大埔警區幅員遼闊，包括大埔分區及上水分區，當中大部分為鄉郊地區，有近百條鄉村，適合野豬等野生動物棲息。惟有不法之徒卻在山野間非法放置捕獸器，為此，大埔兩個分區的鄉村巡邏隊走遍各鄉村及山野，進行反罪案巡邏之餘，亦加倍留意捕獸器的蹤影。

今年1月，大埔已有2宗動物慘中伏案件，有狗隻被鋸齒夾傷腳，亦有野豬被捕獸器繩索纏着嘴及頸受傷。除此之外，更曾有行山市民被夾傷腳。

在樹叢密布的情況下尋找捕獸器，步步驚心，被問到如何有效分辨捕獸的位置時，擁有多年行山及鄉郊搜索經驗、來自大埔分區鄉村巡邏隊的黃國熙警員表示，放置捕獸器的人為方便識別，通常會在附近的樹幹或樹枝上綁膠袋或刻上標誌，巡邏隊警員則憑着這些線索清除捕獸器。

警員憑藉豐富的經驗兼眼觀四周，成功掃除多個捕獸器之餘，亦未曾中伏受傷。至於普通市民行山可如何自保？黃建議，行山人士當見到有膠袋或疑似標誌時，應先用行山仗或長竹枝探路，免踩中陷阱，如真的發現捕獸器，應立即聯絡警方處理。

事實上，野豬的出現或會影響部分村民的生活，大埔警區人員亦沒有忽略這一點，故他們不時到各鄉村與村民交流，並派發宣傳單張，教導村民避開野豬的方法，以及清理好戶外垃圾等，確保野豬與村民保持距離，達致共融。