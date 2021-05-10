動物罪案警察專隊　均曾接受專業調查訓練

警方於2018年起於22個警區設立專責刑事調查隊負責處理相關案件，並於2021年2月命名為「動物罪案警察專隊」。大埔警區現時有兩隊動物罪案警察專隊，分別為刑事調查隊第6隊及第12隊，每隊分別由1名督察、1名警長及6名警員所組成，他們均接受專業調查虐待動物案件的訓練。

為讓前線人員更深入認識殘酷對待動物的罪行，大埔警區會提供專業的訓練，例如舉辦座談會、在學習資訊網頁引入電子學習軟件等，加深人員對有關罪行的認識，增進調查技巧。此外，警察學院亦提供相關訓練予學員。

處理每一宗殘酷對待動物案件，除憑藉警員的專業外，亦有賴其他部門或機構的協助，其中愛護動物協會貢獻良多。遇到懷疑虐待動物案件，愛協督察會到場為動物進行急救治療，並帶牠們照顧；愛協亦會向警方提供專業意見，協助執法機構調查，直至法庭完成裁決。

大埔警區警民關係主任黃虹堃署理總督察強調，大埔警區會繼續以專業態度調查每一宗殘酷對待動物案件。除繼續派員加強巡邏放生熱點，以及加強前線人員對有關罪行的訓練外，亦會繼續與其他持份者緊密聯繫，加強現行的多機構合作模式，從教育、宣傳、情報收集及調查4方面積極打擊相關行為。