大埔警區專隊打擊虐待動物　3年查34宗拘11人

殘酷對待動物案件近年屢生，喚起市民對動物權益的關注，其中去年初揭發的大埔寵物店東主虐打狗隻案件，更是全城嘩然，全賴大埔警區動物罪案警察專隊的努力，案件曝光後15小時內，無良兇徒已極速落網。大埔警區現設有兩個專隊，成立至今短短3年多，已調查共34宗相關案件並拘捕11人。兩個專隊的主管均認為，相關案件人神共憤，而大埔警區亦一向關注動物權益，定必會竭力調查，務求減少同類事件發生。

大埔警區動物罪案警察專隊自2018年成立以來，已調查共34宗殘酷對待動物案件，其中7宗成功檢控，判刑最重為監禁8個月，最低亦需接受12個月感化令。其中被判囚8個月的被告，為一名28歲寵物美容店美容師兼女東主，她於2019年8月至2020年1月期間，在大埔一寵物美容店內虐打5隻狗，甚至用木棒連續地抽打牠們。有關影片於2020年1月曝光，大埔警區動物罪案警察專隊接手調查，於15小時內極速拘捕該名東主。

然而，由於警方未能找出短片發布者、受虐犬隻及其主人，疑犯又一直保持緘默，故調查充滿困難。警方隨後開通一條專線供市民查詢及提供線索，在2至3周內逾30名曾帶領犬隻到該店的市民提供資料，當中包括片段中所有被虐犬隻的主人。全賴警民合作，以及隊員抽絲剝繭地調查，最終有足夠證據，成功將被告入罪。

身兼大埔警區刑事調查隊第6隊及其中一個專隊的主管包亦煒偵緝督察指，他們除要處理一般案件的刑事調查工作之外，亦要專責調查動物案件，工作繁重。雖則如此，但他們都有一顆愛護動物的心，不怕辛勞，希望可以為動物發聲，將該些無良兇徒拘捕。

至於調查殘酷對待動物案件，與一般刑事案件相比，有何難度？另一個專隊、身兼大埔警區刑事調查隊第12隊主管的譚啟軒偵緝督察表示：「由於動物有口難言，未能講述發生過甚麼事情，所以警方只可以用其他方式搜證」，依靠環境證供或短片等作出檢控。

除了虐打動物外，其實放生亦會對動物造成傷害，因動物或會被放生到不適合的生境而死亡，隨時放生變殺生。惟現時本港無相關法例規管放生，就此，大埔警區警民關係主任黃虹堃署理總督察呼籲市民切勿放生動物，這些活動除為動物帶來痛苦，更帶來負面的生態影響。