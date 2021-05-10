東方民調：防疫政策一塌糊塗　寬減疫監清零渺茫

港府調整抵港人士的強制檢疫措施，打齊針可縮短檢疫期。

港府抗疫不力，嚴防輸入個案出現大漏洞，以致香港接連出現傳染力更強的變種新冠病毒確診個案流入社區。有專家直指港府要求全港外傭強制檢測安排混亂，沒有優先為高危外傭做檢測及早攔截傳播鏈；而港府防疫亦有潛在漏洞，若不盡快堵塞，恐有爆發第5、第6波疫情危機。

因應有外傭確診變種病毒，港府急就章補鑊，倉卒下令全港37萬外籍傭工須在9日內完成強檢，以致全城檢測陷入「大塞車」，多區檢測中心一度出現大排長龍亂象，高峰時有檢測中心輪候時間長達5小時，有受影響市民痛斥港府防疫政策一塌糊塗。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦斥，港府高估本地檢測能力，認為港府應分批為外傭檢測，例如在3日內優先為出現病徵的高危外傭做檢測，務求及早攔截傳播鏈，再安排其餘外傭檢測作疏導。如今安排無疑是「拖長來做」，令阻攔病毒工作大打折扣，其他高危市民檢測滯延，徒增播疫風險。

港府要求全港外傭進行強制檢測，並提出在外傭續約時加入強制接種疫苗條款，勞工及福利局局長羅致光更指條款並非苛求，又認為外傭可以選擇不在香港工作。

有關言論被轟傲慢自大，更惹來菲律賓外長指屬歧視，險釀成外交危機，港府公布措施後4日即「縮沙」。而當局未有具體定案就宣布「外傭打針論」，被轟「幫倒忙」。

港府自詡外防輸入「滴水不漏」，但未能阻截變種病毒流入社區。多名專家揭港府防疫潛在漏洞，包括延遲對疫情嚴峻地區實施禁飛令、檢測採樣草率、接送專車及檢疫酒店播毒等。

變種病毒來勢洶洶之際，港府卻宣布放寬檢疫安排，完成接種兩劑新冠疫苗滿14日的香港居民及入境者均可縮短檢疫期，其中不涉及變種病毒的密切接觸者，檢疫中心14日「疫監」縮減至7日；而變種病毒密切接觸者「疫監」由21日減至14日。

惟港府寬減「疫監」之時，深圳已急急收緊港人入境檢疫措施至14日隔離加7天健康管理。港府縮短檢疫期試圖谷針被轟自相矛盾，疫苗不能完全保障病毒不會傳播，一旦走漏確診者，清零目標更渺茫。