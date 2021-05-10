東方民調：禍起禁飛慢十拍　瞞派對玩殘全城

香港爆出多宗社區感染新冠肺炎變種病毒個案，事件更揭有人疑隱瞞行蹤，甚至有外傭涉「連環派對」，港府倉卒要求全港外傭強制檢測，導致多區檢測中心「淪陷」。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府抗疫倒瀉籮蟹，束手無策，導致全城亂龍，更歸咎港府禁飛高危地區慢十拍，以致外防輸入失守，引病毒入城，令全港人心惶惶，憂變種病毒滲透外傭群組，導致家庭爆疫。

首宗於社區感染變種病毒的印度裔男子及其同住菲籍女友人，上月中已揭開香港變種疫症序幕，因兩人疑隱瞞行程，導致病毒在社區擴散。香港至今爆出10多宗社區感染變種病毒個案，衞生防護中心透過個案追蹤辦公室地氈式搜索，揭發當中大部分爆疫個案屬同一條傳播鏈，包括有外傭群組開派對播疫，其中有人更涉「連環派對」。有專家指出，最新的確診個案與首宗確診的時間相隔頗長，可能出現三代傳播。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問314名18歲或以上市民。結果顯示，港府要求37萬外傭9日內完成強檢，導致多區檢測中心排長龍，31%受訪者直指港府束手無策，急就章補鑊；27%斥防疫倒瀉籮蟹，全城亂龍；18%恐增播疫風險。

該印裔男及菲籍女疑隱瞞行蹤，有人更涉連環派對，53%受訪者擔心社區風險急增；28%憂病毒滲透外傭群組；18%批評港府外防輸入失守。

變種病毒在外傭群組蔓延，僱主又不能限制外傭假日活動，38%受訪者促港府立法禁止外傭聚集；33%批評禁飛慢十拍，港府引病毒入城；25%感到人心惶惶，憂家庭爆疫。

有抵港外傭檢測數次始揭中招，亦有檢測承辦商被揭屢出錯，36%受訪者批評檢測疏漏，確診者流入社區；32%斥港府監管不力；28%直指採樣欠精準。

電子針卡未能顯示海外人士或康復者接種疫苗結果，港府才安排填寫申報表，41%受訪者轟港府無做好把關，漏洞百出；34%憂虛報資料，自製防疫漏洞；21%批評當局防疫見步行步。

港府「外傭打針論」更惹歧視風波，46%受訪者直斥當局思慮不周「幫倒忙」；37%更批評當局抗疫失當添民怨。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防疫不力，不但外防輸入失守，面對變種病毒殺入社區及爆發外傭群組，更顯得不知所措，補鑊急就章，措施更愈補愈亂。