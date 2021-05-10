全幢撤離玩殘人　許樹昌指變種病毒無擴散　僅需隔離緊密接觸者

政府防疫措施朝令夕改玩殘港人，早前均出現涉及N501Y變種新冠病毒確診個案的荃灣荃威花園R座，及鰂魚涌康怡花園N2座，全幢居民上周二(4日)被下令撤離檢疫21日，但至昨日(9日)又突然批准離開。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(10日)在電台節目表示，現時未有迹象顯示因變種病毒流入社區而引起大爆發，形容是好好彩，認為日後即使在社區驗出變種病毒，亦只需要撤離緊密接觸者，相信同大廈不同層、不同方向，又沒有接觸的居民不用再送檢。

他指出，明白當初有變種病毒個案居住大廈的居民認為，全幢撤離檢疫是過於謹慎，但承認在公共衞生角度，因變種病毒是首次在社區出現，當局基於有限資料又要在短時間內做決定，認為做法可以理解。至於在外傭強檢方面，暫時只是有小部分人驗出病毒，相信都是與帶變種病毒的印裔男子相關，未聽聞有好多其他個案。

港大微生物學系臨床助理教授薛達亦表示，本港目前多宗變種病毒個案之間關係清楚，加上未再有新增個案，認為疫情稍為穩定，但由於部分人潛伏期可達21日，未來幾天仍要留意疫情變化。

對於港府更新檢疫安排，出現變種病毒個案同棟大廈居民，如果檢測陰性可改為自我監察及定期強制檢測，薛達認同需要放寬，指與患者未有緊密接觸人士風險低，如果定期檢測，風險可控。他又表示，目前本港疫苗接種率低，認為完成接種疫苗後可以縮短檢疫期的做法可鼓勵接種，強調新冠病毒不會消失，要找方法共存，如果達群體免疫，社會可望重回正常生活。

薛提到，政府放寬已接種兩劑疫苗滿14日人士的檢疫安排，條件之一血清抗體呈陽性，他指不肯定抗體測試的作用，即使驗不出抗體亦不代表無保護力，而就算抗體反應呈陽性亦不代表百分百保護，如果需要服用類固醇，接種疫苗後未必有抗體，但體內T細胞亦可以提供保護力。