斥隔離營派變壞膳食　居民上吐下瀉　飲食業指招標價過低肇禍

政府防疫措施朝令夕改玩殘港人，早前均出現涉及N501Y變種新冠病毒確診個案的荃灣荃威花園R座，及鰂魚涌康怡花園N2座，全幢居民上周二(4日)被下令撤離檢疫21日，但至昨日(9日)又突然批准離開。有荃威花園R座居民今早(10日)在電台節目投訴，指竹篙灣檢疫中心內膳食「唔係畀人食」，形容飯盒米飯呈黃色，更有家人食用後上吐下瀉，寧靠杯麵「醫肚」。有飲食業中人推斷，食物品質欠佳與天氣炎熱及派送不及時有關，加上隔離營飯餐連物流的招標價過低，令飯餐供應商未能保證食物質素。

有無辜坐「疫監」的居民對當局安排十分不滿，指飯餐的米飯呈黃色，家人進食後出現輕微不適，經投訴後方改為提供杯麵，再提供熱的飯餐。他又指，房內床板滿布木刺，需檢疫人士自行清理，加上冷氣太凍，部分人因身體較弱要求厚被，惟至「放監」仍未獲安排。由於有防疫需要，形容大廈居民猶如「以死進諫」，即使居民願意配合防疫安排，惟政府亦不應利用居民的責任心及善良，去彌補政策上的失當。

稻苗學會主席徐汶緯推斷，食物質素欠佳源於物流配送出問題，他透露，業界在大嶼山無食物製造廠，故將食物運到竹篙灣檢疫中心需時。近日天氣炎熱，飯盒送抵營地亦未必即時派送，或令食物品質出問題，形容情況不理想。

他續指，由於政府招標一向是價低者得，推測檢疫中心飯餐連物流的招標價僅30多元，若要保持食物的質素，認為每個飯餐最少要40至45港元才算合理。他又指不少同行都不願意投標檢疫中心飯餐，建議政府更改招標條件，或設定飯餐的最低價格以改善問題。

荃灣區議員趙恩來同樣批評檢疫中心環境惡劣、安排混亂，荃威花園R座約20戶居民因衞生署找不到相關資料，而一度滯留檢疫中心，其中10多戶人凌晨始獲放行，另有幾戶人凌晨仍未可歸家；檢疫期間至少有30戶居民用膳後懷疑食物中毒，有住戶反映營地藥物支援有問題，有檢疫人士等了半日才領到藥物，紙巾等物資亦要等上3至4小時。