尹兆堅身負國安法等十宗罪續押　今宣布辭任葵青區議員

因去年參與民主派「35+」初選，涉違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪的前立法會議員尹兆堅正被還押，他透過團隊今日(10日)向民政事務總署遞信，辭任葵青區議員，並於明天(11日)生效。

尹的Facebook同時亦上載其撰寫的信件，他在信中表示身負國安法和其餘9項刑事罪，身陷囹圄下未能再履行議員職務。故在完成手上工作後，他今天正式宣布辭任葵青區石蔭選區區議員一職。他表示繼上年底民主派立法會總辭後，今次辭任區議員標誌着他18年的議員公職生涯告一段落，又指石蔭區是他從政的起點，亦是終點，認為有始有終，感到無憾。

他表示，今天無奈辭去議員職務，希望市民明白和體諒，但不代表他退隊，不再關心社會事務，又預言會盡快歸隊。

尹兆堅多罪在身，包括出任立法會議員時，在去年5月立法會內務委員會選舉主席期間，作出擾亂秩序行為，涉違反《立法會（權力及特權）條例》的「藐視罪」及「干預立法會人員罪」被捕。另外他亦涉干擾去年立法會環境事務委員會主席選舉，被警方落案控告一項「藐視罪」。