公司推「廁所打卡制」　員工屙得少可獲150元獎金

香港「打工仔」工時長，在辦公室工作一整天，有生理需要正常不過。惟有網民指，老闆因應員工經常「大小二便」，故推行「廁所打卡制」，員工去廁所時均須「打卡」，若每月如廁時間少過1小時，可獲得150港元獎勵。有網民留言指，措施表面上是獎勵，實質另有企圖，如廁時間過長恐防「有手尾跟」。

有網民發文指，老闆曾於開會時稱不明白為何員工上班經常「屙屎屙尿」，又指除非身體不適，否則不應於工作時間如廁，反指如廁應利用上班前或午飯時間。網民又指老闆最近更推行「廁所打卡制」，員工如廁前均須領取廁所鎖匙，而廁所鎖匙放在接待處位置，有接待處同事時刻看守，只要取廁所鎖匙就要打卡，「去打一次，回來打一次」。

網民又指，「廁所打卡制」設有獎勵制度，若員工每月如廁時間少於1小時，便可從零食基金中領取150港元獎金。惟樓主指「150元真的不稀罕，1,500元我都可以考慮忍吓」，又指仍會照常去廁所，甚至會每日如廁1小時。

有網民表示安排不錯，「最重要是沒有罰則」，但有心水清的網民認為，措施表面上獎勵少去廁所的員工，實際是監測員工如廁情況，「打卡後，你每日去1小時，佢就知道你去了這麼久，之後應該會有後續跟尾」。有網民批評措施是「小學雞規矩」、「去廁所都要管？什(甚)麼公司」、「你個上司都幾無聊」、「都傻的，有得控制嗎？生理需要來的，急就要去啦」。