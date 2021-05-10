疫下經濟壓力大逾半港人拒生育　團體促落實家庭友善政策

本港出生率持續偏低，加上新冠肺炎疫情夾擊，有團體今日（10日）公布調查，發現有近6成的受訪者不願意生育，當中逾9成人認為育兒經濟壓力大是主因，數字比2019年高，估計因今年疫情嚴重影響經濟，失業數字上升所致；有人亦認為房屋問題與工作繁忙令他們對生兒育女卻步。團體建議政府帶頭落實家庭友善政策，提高港人生育意願。

香港婦聯自2014年開始進行生育意願調查，今年第7年進行調查，上月以實體問卷及網上問卷合共訪問1,200多名18歲或以上的本地居民，發現有56%受訪者不願生育，與2019年的58%相若，其中最適齡的20至29歲人士最不願生育，佔84%。不願生育的首要原因為「育兒經濟壓力大」，佔91%，較2019年的86.5%高，升5.2%；「房屋空間不足」與「工作繁忙沒時間照顧」分別為88%與87%，兩者數字亦較2019年上升。

團體指過去一年受疫情影響，失業率由去年12月至今年2月升至7.2%，「打工仔」飯碗不保，令年輕夫婦有一定壓力；香港房屋問題嚴重，不少人婚後只能分開住，亦擔心要與父母同住而決定不生育。團體批評政府施政失敗，希望帶頭全面落實家庭友善政策，包括5天工作周、彈性工作時間、完善幼兒照顧服務，並為育有子女的家庭優先輪候公屋或居屋等。