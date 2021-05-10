《壹週刊》涉違法取張栢芝幼子出生資料　押後6.15再訊

藝人張栢芝第三子於2018年出生後，《壹週刊》涉嫌違法取得他的出世紙資料，壹傳媒、該雜誌的出版人Element 5 Digital Limited、一名編輯和一名記者因此被起訴。4名被告分別被票控「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」及「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」兩罪，案件今天（10日）在西九龍法院再提訊。控方表示準備好答辯，但因辯方較早前曾去信控方，就案件處理方式提出建議，故申請再押後案件。裁判官遂把案件押後至6月15日再訊。

4名被告當中，首3名被告壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited、及《壹週刊》編輯麥景慶，被控於或約於2019年1月28日，披露一名資料當事人的個人資料，即一份根據《生死登記條例》，備存一名兒童的出生登記紀錄記項的核正副本內所載的個人資料，而該等資料未經身為資料使用人的生死登記官同意，而取自資料使用人，並意圖獲取金錢得益或其他財產得益，不論是為了他們或另一人受惠而獲取。

《壹週刊》記者鄭靜則被控於或約於2019年1月28日，在香港協助及教唆壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited及麥景慶，披露一名資料當事人的個人資料，即一份根據《生死登記條例》，備存一名兒童的出生登記紀錄記項的核正副本內所載的個人資料，而該等資料未經身為資料使用人的生死登記官同意，而取自資料使用人，並意圖獲取金錢得益或其他財產得益，不論是為了他們或另一人受惠而獲取。