變種病毒入侵香港　何栢良促為入境人士驗抗體

新冠肺炎疫情尚未平復，變種病毒又流入本港，港大感染及傳染病中心總監何栢良出席電台節目時表示，現時關鍵為做好防止外地輸入個案的工作，並應參考澳門及內地的做法，為入境人士做抗體檢測。而近日港府不時撤離整幢大廈的居民檢疫，他認為當局需要基於風險評估後再作決定。

何栢良指政府最近1至2個月封關太慢，未有即時對爆發變種病毒的地區禁飛，不排除是導致近期變種病毒入侵的源頭，認為目前的關鍵是要做好防外輸入。他又促請當局參考澳門及內地的做法，因不同地區的疫情風險變化很快，應為入境人士進行抗體檢測，並全面檢視檢疫酒店可能出現的問題。他警告，如政府沒有吸取今次「走漏」變種病毒風波的經驗，盡快堵塞漏洞，或會重蹈前幾波疫情的覆轍。

對於近日港府不時撤離整幢大廈的居民隔離檢疫，何認為必須建基於風險評估，如以大廈出現喉管問題等環境因素作評估，否則全幢撤離檢疫是不科學，或會反映政府無前瞻性預案。