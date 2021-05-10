虐兒個案趨增　議員倡為幼稚園設「一校一社工」

有議員建議在幼稚園設立「一校一社工」。

繼2018年發生屯門5歲女童遭虐死事件後，政府加強懷疑虐兒個案的呈報機制，並在幼稚園推行「兩校一社工」。立法會福利事務委員會今日（10日）開會討論制訂強制舉報虐兒個案的機制，有議員建議將幼稚園增加至「一校一社工」，勞工及福利局局長羅致光回應稱，幼稚園規模不一，會研究有關問題，但要考慮資源運用須合乎比例。

議員田北辰認為，應將「一校一社工」擴展至全港幼稚園，估計涉及額外5億至6億港元開支，認為有助及早識別兒童受虐個案。會上又討論法律改革委員會正考慮設立的「沒有保護罪」，即照顧者只要留意到兒童有不尋常傷勢後，向其家人或社署提出，照顧者就沒有刑事責任，議員鄭松泰擔心設立有關罪行後，有機會令問題矯枉過正，致資源分配不到位，變相剝奪嚴重虐兒個案的資源，認為局方應諮詢前線工作者如社工等意見。

羅致光表示，本港幼稚園有不同規模，學童人數有很大差異，由幾十人至上千人不等，擔心安排「一校一社工」不符合比例，但仍會考慮相關建議。

政府早在2018/19學年，推出為期3年的「在學前單位提供社工服務先導計劃」，分階段為全港700多間幼兒中心及幼稚園等的資助學前單位，共約15萬名學前兒童及家庭提供社工服務。