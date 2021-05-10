涉藏索帶波子參與暴動　產品設計師區院受審

前年11月理工大學內外發生嚴重警民衝突，警方連日在理大附近地區拘捕多人。一名產品設計師被指身攜索帶及「波子」等物品，於紅磡混入大批示威者之中，被控暴動及管有適合作非法用途的工具兩罪。他今天（10日）在區域法院否認控罪受審。控方指他與其他人當時集結暴動，且憑藉身在現場，鼓勵他人作出擾亂秩序、具威嚇性及侮辱性等行為，使用暴力破壞社會安寧。

被告雷爍鏗（29歲），否認於2019年11月18日在紅磡漆咸道北與蕪湖街一帶參與暴動，及於蕪湖街埃索油站附近管有100條索帶及26顆玻璃彈珠。

控方開案陳詞指當晚約8至11時，逾200名示威者集結在蕪湖街一帶，以傘陣、雜物堵路，有示威者更向警方防線投擲汽油彈、磚頭及鐵枝。警方多次發出警告、發射催淚及橡膠子彈以作驅散。示威者後奔跑散去時，被告轉身奔跑並在蕪湖街埃索油站附近跌倒，警員見狀遂衝前制服及將他拘捕。被告當時身穿黑色短袖襯衣、黑長褲、黑色鞋、一條黑色手袖及護目鏡等，警方又在他的黑色背包中搜獲一包共100條膠索帶及一個膠網，裏面裝着26顆玻璃彈珠。

控方續指，政府化驗師其後在被告穿戴的手袖上，驗出微量含高度易燃物的有機混合劑。控方指警方作出驅散行動時，被告跟隨人群逃跑，其後因跌倒被捕，從他的被捕位置、逃跑行為及裝束物件等，可推論他參與了上述暴動；若法庭未能肯定，亦應考慮被告有否參與非法集結。而被告身在現場所攜的索帶及彈珠，亦是示威者會用來綁起鐵欄作路障，及放在地上以阻礙警方推進的物件。