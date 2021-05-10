東區區議員徐子見辭職　涉違國安法收押多時無法履行職務

立法會本周三（12日）將恢復二讀辯論《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，修例後所有現任區議員均須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。近月引起區議員辭職潮，參與去年民主派「35+」初選人，涉違《港區國安法》，現正被還押於荔枝角收押所得柴灣區議員徐子見今（10日）宣布辭職，即日生效。徐表示，已被還押在荔枝角收押所一段日子，無法履行議會職務及兌現服務市民的承諾，故決定辭任區議員一職。

徐已向民政事務總署署長謝小華遞信，辭任區議員一職，即日生效。徐在致街坊的信中表示，他已被還押一段時間，前路迷茫，無法履行議會職務，更難以兌現服務市民的承諾，反覆思量下別無他選，才決定辭任區議員。他又指在過去5年的區議員生涯中，希望成為政府與市民的一道橋樑，下情可以上達，協助制訂公共政策，改善民生。他表示，離開議會，情非得已，懇情市民見諒，又感謝市民多年來對他的支持和鼓勵。

徐屬於47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士之一，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，徐的保釋申請於3月被拒後，繼續還押於荔枝角收押所至今。