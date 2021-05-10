小鐵漢或年尾進行高風險心臟手術　其父望大眾集氣保佑

患先天性心臟病的「小鐵漢」Kansas，自出世以來便經歷各種大大小小的手術，包括修補心瓣手術及心臟搭橋手術，小身軀由鎖骨至肚臍有長長的疤痕，仍堅持活出自己的小生命！其家人今(10日)交代兒子的最新情況，預料小鐵漢須在本年尾至下年初，進行最後一個、且高風險心臟手術，意味他要再一次經歷生死關口，希望大眾為他們一家打氣，保佑兒子捱得過手術。

「小鐵漢」爸爸今日在社交網站發文指，早前和兒子到兒童醫院覆診，醫生指兒子體重達15公斤，便需要進行第3階段的單心室循環手術，目前他體重為13.5公斤，預料今年尾至下年初需要動手術。

爸爸坦言，今次屬極高風險手術，因為過程中將兒子整個心臟循環系統改變，有機會在手術中喪命，也有機會手術失敗要換心。如果一切順利，這會是小鐵漢最後一個心臟手術，完成後心臟功能可恢復80%至90%，往後便可健健康康地快樂成長。

爸爸又指，內心亦十分掙扎，一方面想兒子吃多點東西，身體變得強壯，但另一方面不想他那麼快達15公斤，因為當到達合適的磅數便需面對手術，害怕會失去兒子，因此這幾天不想給他吃朱古力，怕他吃後容易增磅。

但兒子今向他透露，自己吃朱古力時會感到開心，但兒子說：「我現在很不開心。」這一句說話像一把利劍刺進爸爸的心，「我真係好矛盾，好掙扎」，不知如何在兒子手術前，調整自己的心理質素。