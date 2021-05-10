新界北發展緩慢捱轟　新田/落馬洲等到2032年始有居民遷入

政府早前在新界北鎖定新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮及文錦渡物流走廊3個具潛力發展區，首階段的新田/落馬洲料可提供約3.1萬個單位，最快2032年有首批居民遷入。立法會發展事務委員會今日(10日)召開會議討論新界北發展，多名議員直斥新界北發展進度緩慢，認為政府流於「一直研究再研究」，最終令發展步伐遭拖慢。

新田/落馬洲發展樞紐涵蓋總面積約320公頃土地，當中包括逾80公頃棕地。發展局表示，該發展樞紐料可容納約8.4萬名居民，同時可作創新科技、商業及娛樂用途，創造約6.4萬個就業機會。該局將向財務委員會就勘查研究及工程設計申請約7.9億港元撥款，料於今年下半年委託顧問公司設計上述工程及於2025年動工，爭取於2032年遷入首批約1,000名居民；其餘人口的入伙和就業安排，料與擬於2034年投入運作的北環線及新田站作配合。

議員葉劉淑儀批評新界北發展討論多年，惟政府屢屢將發展工程分為逐一階段作研究，令進度拖得太慢，另又關注新田/落馬洲棕地作業重置問題。另一議員劉國勳直指政府過往對新界北至少進行了兩次研究，但卻流於不斷研究，促請當局縮短研究時間，提高發展效率。議員周浩鼎指出該區預計2032年就有居民遷入，但北環線卻擬於2034年才落成，憂居民入伙之初就面臨交通配套不足問題。

發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪回應指，當局會盡量加快研究及發展。她又承認在新界北發展上出現時間錯配，舉例在棕地方面，原本考慮於洪水橋發展多層樓宇安置棕地作業，但發展需時，以致目前受影響棕地作業者未能受惠。