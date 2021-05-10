警司龍少泉涉詐騙政府　律政司提民事訴訟

警司龍少泉被指隱瞞將一個單位出租，並訛稱該單位供家人自住，涉嫌詐騙政府及銀行，分別向他批出政府購屋貸款及按揭貸款，涉款達600萬港元。他被控兩項欺詐罪，案件已於上周三 (5日)在裁判法院提訊，並將於5月25日轉到區院進行答辯。另一方面，律政司上周五（7日）也入稟高院，對他提出民事訴訟，而司法機構網頁顯示，該案將於本周四（13日)在高院進行聆訊，性質為限制令，由法官潘敏琦處理，預計需要15分鐘。

龍少泉（55歲）早前被廉政公署落案控告兩項欺詐罪。第一項欺詐罪指，龍於2016年9月29日至11月30日期間，根據政府購屋貸款計劃向庫務署申請貸款時，虛假地表示將交付一個愉景灣空置單位，而沒有向庫務署申報他與該單位當時租客已簽訂租約，詐騙而誘使庫務署向他發放約210萬港元貸款。該計劃限制物業只可由申請人或其家人居住，不得出租或分租。

第二項欺詐罪則指，龍在向滙豐銀行申請按揭貸款時，虛假地表示上述單位將由其父母居住，及將於交易完成時取得空置單位，而沒有通知滙豐他已簽訂上述租約，詐騙而誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬港元。