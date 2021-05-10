安心出行程式下載量達418萬　薛永恒稱比「填紙仔」更保障私隱

創新及科技局局長薛永恒今日(10日)出席立法會資訊科技及廣播事務委員會會議，討論資訊保安的最新情況，包括「安心出行」應用程式使用量。薛指目前「安心出行」的下載量已達到418萬，佔全港人口的一半，又稱坊間不少市民以「填紙仔」方式寫下個人私隱資料，有可能因人手處理關係而洩露私隱，而「安心出行」能確保私隱不被洩露，呼籲市民盡快下載。

薛永恒表示，香港電腦保安事故協調中心在去年共處理8,346宗保安事故，較前年的9,458宗回落12%。當中最主要的資訊保安事故類別是殭屍網絡有4,154宗，仿冒詐騙則有3,483宗。至於科技罪案方面，警務處去年共錄得超過1.2萬宗科技罪案，較前年的8,322宗，上升55%。他續指，本港不少重要基建設施如能源及交通方面，均與網絡資訊有關，未來會繼續加強有關保安監管。

創科局指，政府資訊科技總監辦公室定期為局和部門進行獨立的資訊保安遵行審計，確保他們嚴格執行政府的保安規定，並提供建議協助他們持續改善保安管理系統，以應對新興資訊保安威脅。截至2021年首季，資科辦為21個局和部門完成新一輪審計工作，並預期於2022年首季內為所有局和部門完成審計。