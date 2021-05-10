前聖若瑟英中及紅磡官小用地　建議保留作政府等用途

規劃署今（10日）更新了經中央調配機制檢視的空置校舍用地報告，其中在2020年度經檢視的聖若瑟英文中學和紅磡官立小學兩幅空置校舍用地，均建議長遠保留作政府、機構或社區用途。

為了善用空置校舍用地，規劃署會為教育局已確認毋須作學校用途的空置校舍用地作出檢討並訂立長遠土地用途。迄今為止，經檢視的236幅空置校舍用地中，有約78%即183幅建議長遠保留作政府、機構或社區用途；另有約11%即26幅，建議長遠作住宅用途（當中14幅建議作公營房屋發展）；餘下約11%即27幅位於鄉村範圍的前新界村校空置用地，則建議長遠保留作鄉村式發展、鄉郊用途、休憩用地用途等。

經確定有關空置校舍用地的長遠土地用途後，規劃署會將建議知會相關政府部門以進行適當的跟進工作。

規劃署指，經檢視的236幅空置校舍用地中，有44幅坐落在私人土地，其發展一般由私人土地擁有人經參照適用的法定規劃用途及地契條款決定。至於192幅坐落於政府土地或即將交還的私人土地上的空置校舍用地，當中95幅已用作確定的長遠用途；59幅正積極籌劃以達致善用土地或有待進一步研究；另有38幅於有待落實長遠用途期間，可供非政府組織或社會企業作申請以短期形式租用該等用地作社區、團體或非牟利用途。

早前傳出，考試及評核局初步屬意將位於觀塘道61號的前聖若瑟英文中學校舍，發展為「考試及評核中心」，而位於九龍城機利士南路的紅磡官立小學則屬次選。