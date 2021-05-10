西貢區議員葉子祈無戴口罩搭巴士　政黨警署報案促徹查

為阻疫情傳播，政府要求使用公共交通工具的乘客需一直佩戴口罩。近日網上流傳一段短片，係西貢區議員葉子祈喺巴士上因無戴口罩而與其他乘客發生爭論。有政黨及社區人士今午（10日）到將軍澳警署報案，舉報葉涉嫌違反預防及控制疾病條例，及觸犯公職人員行為失當罪。

請願人士高叫「譴責葉子祈，要求警方嚴正執法」口號，其後又遞交致警務處處長的抗議信，譴責葉身為區議員知法犯法，形容葉全無悔意，態度囂張，罔顧市民安全，行為絕對不能接受，促請警方徹查葉是否涉嫌違反預防及控制疾病條例。

請願人士又指葉子祈作為區議員，應該以身作則，但他卻公然違反防疫條例，明顯沒有符合市民對他的期望，更將個人自由凌駕法律，危害區內居民的安全，狠批葉不配做區議員，應立即辭職，又批評葉多次在公共場合及區議會會議上刻意不佩戴口罩，批評他行為極度自私。

另外，請願人士又指葉多次在網上發布涉嫌違反《港區國安法》的言論，並公然參與違法活動，要求當局取消葉的區議員資格。

葉日前接受傳媒查詢時指自己當時坐在巴士上層，因感到「焗」，所以脫下口罩休息，而昨日（9日）於社交平台貼文回應事件，指「口罩戴與不戴實在只是無聊小事」，更呼籲市民應早日擺脫「疫情嚴峻」的恐懼，開始反思甚麼才是自己應該捍衞的自由。

葉在公眾地方沒有戴口罩早有前科，他於去年9月出席西貢區議會會議期間，亦因脫下口罩而與其他與會人士爆發口角；今年2月他亦在沒有佩戴口罩的情況下，走入商場向途人派發利是封。