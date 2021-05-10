房協指兩房戶售賣速度較快　將增比例至8成水平

樓價高企，本港居住單位愈建愈細爲人詬病。香港房屋協會（物業發展及市場事務）總監楊嘉康表示，經檢視以往項目的銷售情況後，發現兩房戶售賣速度較快，決定未來資助項目將以兩房單位為主導，佔比會由現時六至七成，增加至八成左右，即未來數年若供應5,200伙，約有4,000個屬兩房單位。

楊嘉康稱，不少買家買入房協單位後均作自住用途，故未來項目將會按面積細分，配合負擔能力不同的小家庭；其中，面積473平方呎以上的兩房單位的需求預計相當大，根據政府統計處最新住戶統計，本港家庭的住戶平均人數約2.8人，較十年前約2.9人更低，料數年後每個家庭的住戶人數更會進一步跌至2.7人。房協就此進行調查，參考旗下在屯門、沙田和將軍澳近年落成的樓盤，發現1至3人家庭比例高達至八至九成，反映房協的發展項目較吸引小家庭入住。

他續稱，因應購入資助房屋的市民多為小家庭，未來出售的樓盤會將兩房單位的比例由現時六至七成，增加至八成水平，以滿足住戶的需求。他又指，翻查房協過去賣樓的銷售進度，通常最遲沽清的是一房單位，三房單位則樓價較高。

楊又表示，資助項目以兩房戶作主導，有助買家做好家庭規劃，因應小家庭負擔能力不同，房協未來興建的兩房戶，會再細分為普遍設有獨立廚房的「大兩房」，面積介乎473平方呎至516平方呎；以及普遍提供開放式廚房的「細兩房」，面積介乎387至430平方呎，以供不同住戶選擇。楊嘉康稱，房協重視單位的實用度，故即使「細兩房」，主人房面積亦達70至80平方呎，其他睡房的面積約有50平方呎，以提供足夠的空間供住戶布置家居。

未來數年，房協將推出五個發展項目，分別位於啟德、安達臣，以及粉嶺馬會道，將合共提供5200伙；以八成比例作計算，兩房單位數目將會超過4,000伙。