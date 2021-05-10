訛稱開「調理農務公司」騙抗疫資助　男子判監10周

一男一女涉欺詐防疫抗疫基金資助，以開設「易搵公司」及「調理農務公司」為名，企圖騙取政府共11萬港元資助。案件今天（10日）在東區法院再提訊，男被告承認一項欺詐及一項串謀詐騙罪，獲判即時入獄10星期，女被告則獲撤銷控罪。主任裁判官羅德泉形容男被告的行為等同趁火打劫，法庭須判阻嚇式刑罰。

案情指，42歲男被告李鈺楠，在2020年3月23日至7月8日期間，虛假聲稱自己於大角咀大同新邨大眾樓一個單位內營運電子產品零售公司「易搵公司 Findeasy Company」，成功取得8萬港元資助。在2020年5月某日至8月27日期間，李又再次用同一地址向政府表示自己營運一間名為「調理農務公司 DLLM Company」的美甲店，誘使政府向他發放3萬港元資助，並向36歲女被告余淑芳借用她的美甲店拍照作申請文件之用。2人更協議，事成後李須向余分享10%報酬，惟美甲店的3萬港元款項未到手，騙資助之事便已被揭發。余原本被控串謀欺詐及誤導警務人員罪，不過最終獲法庭撤銷控罪。

男被告李鈺楠的代表律師求情指，案發時經濟情況欠佳，被告只是想用資助款項支持年老父親的生活開支，一時糊塗犯案，事後已明白案件嚴重性，希望法庭考慮被告坦白認罪，並已退回款項，可以寬大處理。

裁判官指，疫情令社會上每一個人都受到不同形式及程度的打擊，政府推出援助基金作為及時雨幫助營商者，故審核程序必須在短時間內完成，不可能對每宗個案作詳細審視。但被告卻藉此欺騙，趁火打劫，故須判短期監禁以收阻嚇之用。