錯誤處方累病人器官衰竭亡　西醫僅緩刑　團體斥量刑過輕

一名西醫在4年半前錯誤處方兩種藥物共4次，令一名末期腎病患者因藥物中毒，引發多重器官衰竭死亡，被醫委會上月底裁定專業失當，惟當時研訊小組判處該醫生停牌3個月，緩刑18個月。有關注團體今(10日)批評醫委會量刑過輕，指同類案件亦有更高刑罰，醫委會決定未能反映該醫生造成病人死亡的嚴重結果，又指會動搖病人對醫生專業操守的信心，促請研訊小組在本周五(14日)覆核期屆滿前主動覆核案件。

社區組織協會幹事彭鴻昌今陪同死者阿強(化名)妻子盧女士、胞姐劉太召開記者會，並交代個案。死者阿強生前是末期腎衰竭患者，需要腹膜透析洗腎，並一直向西醫巫浩源求診。2016年10月31日，阿強因痛風症發作向巫求醫。巫向其處方4日劑量的口服抗痛風症藥「秋水仙鹼」(Colchicine)，每日4次，每次劑量為0.6毫克。根據美國藥物指引，正接受「洗腎」病人，只能在兩周內服用一劑0.6微克的劑量，即醫生已錯誤處方極高劑量予阿強。

此後，在11月3日至11月11日期間，阿強因症狀未減，巫先後再處方同樣劑量的「秋水仙鹼」，又兩度處方抗風濕藥「甲氨蝶呤」(Methotrexate)。11月14日，阿強出現血壓低、腹瀉等情況，便撰寫轉介信至東區醫院急症室，信中未有提及曾處方「甲氨蝶呤」。

阿強入院後病情急轉直下，出現肝功能異常、持續低血壓、白血球急降，至17日時醫院藥劑師向巫查詢才得知阿強曾服用「甲氨蝶呤」，醫生確定病情為藥物中毒引致多重器官中毒，隨即為阿強處方活性葉酸作解藥，但已返魂乏術。阿強在一日後病逝，其遺體解剖亦確定死因一致。家屬於2017年5月向醫委會投訴，等了4年終在上月底展開研訊，惟研訊小組因巫醫生直接承認專業失當後，因應他過去無失當紀錄、已採取改善措施等，僅決定要求巫停牌3個月、緩刑18個月。

阿強胞姐劉太對判決感到「不滿」，斥巫醫生一錯再錯，但獲判刑罰太輕。她形容其弟性格樂觀，正等待換腎，因醫生的一個錯誤便離世，「係咪一條人命無咗，畀一次機會佢(醫生)就可以。」她又指醫委會是專業機構，是「行公義、守專業」，要求覆核決定，希望避免出現下一個受害者，同時可為其弟取回公道。

社區組織協會幹事彭鴻昌指，今次巫醫生量刑過輕，未能向家屬交代外，亦擔心個案成為先例，醫委會鑑於涉事醫生承認過失，而毋須對方承受決定造成的結果，他日影響公眾對醫生專業與信任。

東網記者致電涉事醫生巫浩源診所，職員表示醫生不作回應。