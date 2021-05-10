政府擬放寬2類大型活動限制　參加者打2劑疫苗免檢測證明

澳門新冠肺炎疫情緩和，衞生局今日(10日)表示，正研究豁免2類應檢群組定期病毒檢測的措施可行性，若參加者完成接種2劑新冠疫苗滿14日，將毋須提供7天內的非確診檢測證明，第1類人士是集體節慶、文娛和康體活動的參加者；第2類則是參與400人以上的團體餐飲活動之人士。

衞生局疫苗接種協調員戴華浩表示，以劑量計算，目前澳門已接種逾10.1萬劑由內地研發的國藥疫苗，佔整體接種量的84%；至於內地及德國研發的復必泰疫苗則佔1.9萬劑。

戴續稱，根據接種者的年齡層分布，60歲以上人士佔整體接種人群的6.8%，其中選擇接種國藥疫苗有4,643人；復必泰則有3,608劑。而18歲以下選擇接種復必泰疫苗人士，僅有268人。

此外，1名62歲男子接種2劑國藥疫苗後，昨日(9日)出現特發性血小板減少性紫癜(Idiopathic thrombocytopenic purpura，ITP)，傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，該男子目前仍在山頂醫院接受治療，情況穩定，評估小組將在本周內分析個案。但梁強調，ITP在血液疾病中屬常見，暫未清楚具體病因，亦未有迹象顯示個案與接種新冠疫苗有關。