夫妻相依為命十多載　太太肝衰竭命危　急求B或O血型肝

有急性肝衰竭病人急需換肝續命！東網今（10日）接獲讀者求助，指其50歲的妻子温翠旋身體一直無大病痛，惟上月尾開始突然經常腹痛，痛症更持續長達一周，入院檢查後，於上周二（4日）接受小腸切除手術。不過，温今早情況突然轉差，醫生證實患上急性肝衰竭，目前正在瑪麗醫院留醫，若兩日未能換肝，很大機會危及生命。丈夫指自己與温相依為命十數載，現時感六神無主，期望有市民可伸出援手。

温翠旋的丈夫向東網表示，温以往身體健康，一直未察覺有病痛，直至上月底開始，腹部不時疼痛，期間出現便秘、嘔吐及肚漲等不適症狀。温最終在上周一（3日）到私家醫院求醫，經電腦掃描後發現小腸收窄，未能消化部分食物，「塞住條小腸」，並於翌日夜晚接受小腸切除手術。

他續指，温手術後在醫院休養，但今早突然收到院方來電，告知病人情況轉差，着他立刻趕到醫院。温及後轉至瑪麗醫院接受治療，醫生證實患上急性肝衰竭，急需兩日內換肝，否則有生命危險。他指，温是印尼華僑，在港沒有親人；自己的雙親亦早在10多年前離世，過去一直與妻子二人相依為命，面對妻子病危的噩耗，他感到六神無主，期望有B型或O型血、18至60歲及無「三高」人士可捐肝，以救妻子一命。