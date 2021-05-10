警冚觀塘地下竹館　主持賭客共6人被捕兼收告票

觀塘警區特別職務隊，根據情報及經深入調查後，於今午(10日)4時許展開反非法賭博行動，突擊搜查觀塘瑞和街23至33號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀、4,300港元賭款及一批賭具。

行動中，1名姓江(74歲)男主持，涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕，另外2名本地女子、1名本地男子、1名內地女子及1名內地男子(40至69歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，6名被捕人士同時涉嫌違反「禁聚令」被票控。

新冠肺炎疫情持續，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。