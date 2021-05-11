43學校爆發上呼吸道感染　須強制檢測

由於43間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，政府周一(10日)深夜刊憲，將該些學校納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。學校名單如下：

(1) 牛頭角下邨貴華樓地下香港基督教服務處雋樂幼稚園

(2) 九龍觀塘協和街130號基督教聯合醫院J座(陳國本大樓)1樓基督教聯合醫務協會幼兒學校

(3) 天水圍天恩邨天恩商場1樓122號鋪中國基督教播道會天恩幼兒學校

(4) 鑽石山鳳德邨鳳鑽苑地下保良局金卿幼稚園

(5) 紅磡黃埔花園翠楊苑1樓香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校

(6) 油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校

(7) 屯門兆安苑定賢閣地下佳寶幼稚園(屯門分校)

(8) 紅磡家維邨家禮樓地下香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園

(9) 元朗元朗泰祥街14號盛發大廈地下（部份）及1樓德怡國際幼稚園/幼兒園(元朗)

(10) 葵涌石籬(一)邨石泰樓B及C翼地下仁濟醫院董伯英幼稚園/幼兒中心

(11) 荃灣德士古道67-73號地下至1樓部份及3樓至4樓部份聖公會荊冕堂士德幼稚園

(12) 沙田馬鞍山西沙路599號L1英基國際幼稚園(烏溪沙)

(13) 將軍澳廣明苑廣寧閣(F座)地下嗇色園主辦可正幼稚園

(14) 沙田隆亨邨隆亨社區中心6樓香港基督教女青年會隆亨幼兒學校

(15) 沙田廣林苑興林閣地下廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園

(16) 柴灣吉勝街新翠商場政府大樓第4層及第5層新翠培元幼稚園/新翠培元國際幼兒園

(17) 天水圍天耀邨耀興樓A及B翼地下元朗商會幼稚園

(18) 屯門富泰邨愛泰樓地下路德會富泰幼兒園

(19) 荃灣石圍角邨石蓮樓地下中華基督教會福幼第二幼稚園/福幼第二幼兒中心暨育嬰園

(20) 九龍塘羅福道4-6號國際英文幼稚園

(21) 西營盤高街9號地下上層(南)仁濟醫院郭子樑幼稚園 / 幼兒中心

(22) 觀塘順天邨天韻樓低座地下19-31號禮賢會順天幼兒園

(23) 九龍城農圃道1號協恩中學附屬幼稚園

(24) 天水圍天頌苑服務設施大樓1字樓基督教宣道會天頌幼兒學校

(25) 元朗安信街元朗信義會生命幼稚園

(26) 大埔大元邨泰德樓3樓309-316室東華三院洪王家琪幼稚園

(27) 沙田愉翠苑2期停車場及服務設施大樓1樓基督教神召會合一堂幼稚園

(28) 長洲長碩路33號碧濤軒商業樓地下國民學校漢師中英文幼稚園/幼兒園

(29) 粉嶺祥華邨祥和樓地下104-108及113-115室東華三院洪王家琪幼兒園

(30) 粉嶺嘉福邨福樂樓地下嘉福浸信會幼兒園

(31) 沙田水泉澳邨修泉樓接鄰地下基督教香港崇真會安頌幼稚園

(32) 屯門安定邨定康樓地下順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園

(33) 元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

(34) 秀茂坪秀茂坪邨秀康樓地下中華傳道會基石幼稚園

(35) 元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

(36) 屯門掃管笏路111號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學

(37) 屯門湖景邨湖暉街1號保良局梁周順琴小學

(38) 沙田顯徑村嘉田苑香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

(39) 天水圍天恩邨樂善堂梁銶琚學校（分校）

(40) 半山醫院道2號中西區聖安多尼學校

(41) 油麻地東莞街43號東莞同鄉會方樹泉學校

(42) 九龍灣啓禮道12號佛教慈敬學校

(43) 九龍塘添福路6號九龍塘官立小學

任何在今年4月27日至5月10日期間曾身處上述學校超過兩小時的人士，須於5月13日或之前接受檢測。如曾身處第(1)至第(35)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於年5月15日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月8日至5月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。