城門河染藍吐白沫　油污死魚滿布

政府部門尸位素餐、執法不力，對環境污染問題作壁上觀，河道污染又怎會只讓屯門河「專美」，單單在沙田城門河就多次爆出污水事件，河道變成「藍色城門河」，滿布死魚及油污。有區議員批評政府執法不力，要求加強巡查並修改刑罰。

城門河過去曾發生多次污染及「變色」事件，最近一次發生在今年1月，城門河河水突然變成「奶昔」般渾濁的藍綠色，水面有小量白色浮沫，並傳出漂白水般的刺鼻異味，及後更懷疑拍到有污染物由港鐵大圍站對開一個排水口排出，不排除與事件有關。

去年12月11日，城門河河面驚現神秘油污及逾百死魚，水面浮現呈奶黃色的油污，有不少「翻肚」死魚在水面和岸邊浮沉，疑與違規排污有關，環保署指初步顯示河水酸鹼度正常，沿河一帶亦未發現非法排放或可疑污染源；去年10月13日，近大圍文禮閣對開一段城門河變成藍綠色，長約一公里；2018年10月5日，港鐵火炭站至桂地街一段城門河呈螢光綠色，環保署指與一工業大廈使用螢光色粉測試天台面防漏有關，不含有毒物質。

沙田區議員丘文俊表示，過去兩、三年已有多宗相同的河水污染事件，不能接受當局容許有關情況再三發生，要求加強巡查及刑罰，防止同類情況再現。他估計河水變藍主要是受化學物質污染，多屬人為污染，以往有個案被揭發是上流一個地盤的染料缸「穿窿」，白色的染料意外流到城門河造成污染，認為當局若決心追查源頭，並非難事。他表示，河水雖然不是供予居民飲用，惟憂慮污水影響鳥類棲息，破壞生態。

渠務署指早前曾就活化屯門河中游進行深入研究，認為部分如水質等的技術因素，還需詳細的實地勘測、分析及研究，方可確立活化屯門河的可行性。