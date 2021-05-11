14年前講活化屯門河　天橋超支地標無影

前特首曾蔭權爵士2007年提出要動用10億元，優先進行屯門河活化工程，並打算在屯門河打造地標，發展水上漂浮餐廳及水上活動中心等，惟有關活化計劃縮水之餘更無影，甚至連屯門河特色行人天橋工程亦超支逾倍。至2017年，政府重提並打算將河渠活化為港版的韓國「清溪川」，優先將5條明渠及河道活化成「河道公園」或「親水走廊」，當中包括屯門河中游，惟計劃至今仍未有進展。

政府原於2007年打算參照外國模式，在屯門避風塘附近空地設置動態海旁地帶，讓市民消費娛樂，並於河中心開設類似香港仔海鮮舫的漂浮餐廳，市民可於岸邊購買海鮮，乘坐駁艇至餐廳，一邊享受日落美景一邊進餐；又計劃於河邊空地發展多用途水上活動中心，打造屯門河一帶為市中心。

時至2015年，渠務署展開活化水體顧問研究，並初步從全港228條主要河、渠段中，篩選出45條，最後選出5條最具潛力河段優先活化，甚至進行水上活動，當中包括屯門河中游、大圍明渠、火炭明渠及佐敦谷明渠等。政府預計會活化河段，並種滿植物，讓市民可以在河道旁近距離觀賞河景。其中屯門河中游的石屎河堤預計改建為草皮，並在其中150米至200米的長度，加設行人步道以及划艇設施，達到真正的親水文化。此外，屯門河生態價值極高，河岸更是鷺鳥的棲息地，反映其活化價值及迫切性，惟至今計劃仍無影。