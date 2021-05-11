東方日報A1：屯門河惡臭　3部門袖手　48萬人欲嘔

政府部門卸責，屯門河變「垃圾河」，逾48萬屯門居民長期飽受衞生困擾。政府過去14年多次提出活化屯門河，惟河道尚未美化，垃圾及臭味卻變本加厲。大量垃圾、油污近月漂浮河面；死魚及死老鼠發出陣陣惡臭，居民指過去半年不斷向多個部門投訴，惟部門只懂推卸，或派員稍作清理了事，批評政府做事敷衍。有地區人士不滿部門互相卸責，令該河形同「三不管」地帶。環境保護署與食物環境衞生署過去半年分別接獲5宗屯門垃圾漂浮或污染的投訴，渠務署亦接獲9宗投訴，惟無一宗能找到源頭並作出檢控。

自古到今，文化起源與河流息息相關，屯門河更是由北至南貫穿整個屯門新市鎮，與該區居民生活環環相扣。不過，居民吳先生表示，自己搬到該區大半年，經常見到屯門河上有大量垃圾漂浮，包括發泡膠、廚餘及建築材料等，不時聞到臭味，衞生情況令人擔憂。本報記者日前巡視該河道，亦見發泡膠、膠樽及紙包飲品等堆積在岸邊，除了河面有死魚，更有老鼠陳屍岸邊，發出惡臭，偶爾有雀鳥停留，在垃圾堆中覓食，一旦誤食塑膠或有毒物，或有機會奪其性命。

吳先生表示，過去不少居民已向環保署、食環署及渠務署投訴，惟部門時常推卸責任，情況未見改善，批評三署「拖得就拖、推得就推」。他又稱居民投訴後，偶爾能見到政府部門清理河道垃圾，惟大多只是「執兩塊發泡膠」，之後影相「打卡」了事，河道垃圾問題對附近居民造成嚴重困擾，新冠肺炎疫情下制衞生問題更是令人擔心。他認為政府若有心解決問題，不應只是敷衍執垃圾，應從源頭解決問題。

當區區議員黎駿穎表示，屯門河活化工程至今仍在研究當中，尚未有新進展。他指出，水源污染應與駁錯渠有關，導致部分工業廢水排至屯門河，但政府仍花大量時間追查，問題遲遲未能解決。他上月曾視察屯門河，發現河流充斥著不少垃圾，亦有油污漂浮在水面，不時傳出異味，情況嚴峻。他批評渠務署至今仍未有活化的中期方案，擔心市民無了期等待，或至2030年項目仍未有眉目。

有地區人士透露，該河垃圾問題存在已久，多次去信反映卻只見各部門互相推卸，如同「三不管」地帶。他舉例指，環保署稱與破壞環境無關就撒手不理，若無堵塞無異味，渠務署亦甚少介入。他續稱，屯門河沿岸一帶有多個消夜檔，加上公共垃圾桶不足，垃圾隨處扔棄後或沖落河道。

環保署回應，過去半年曾接獲5宗有關屯門河污染的投訴，包括污水排放及臭味問題，曾派員到附近地區巡查，但沒有發現違規排放情況；食環署則指，一直協助相關管理部門清理河道漂浮的垃圾，過去半年曾接獲5宗河道垃圾投訴，署方接獲本報查詢後，已派員巡查並發現有垃圾，隨即安排潔淨服務承辦商清理。

渠務署過去半年曾接到9宗有關屯門河有垃圾漂浮或異味的投訴，署方接到投訴後會派員視察，有需要時會轉介食環署跟進清理河中垃圾，或轉介環保署跟進與水質有關的問題，並會向相關部門提供適切的支援及協助。