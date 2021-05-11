東方獻藍圖之8：高矮有序　植樹良策　不傷人阻路　無懼倒塌

本港每逢風季塌樹處處，政府自2018年超強颱風山竹吹襲過後仍後知後覺，未有改善路邊樹木亂象。東方報業集團（下稱東方）再獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，即使颱風過後樹木倒下，亦不會傷及路人，塌樹亦不阻交通。專家亦指本港路邊種樹欠問責制，促統一及規劃路邊植物，減少大樹塌下引致堵路及傷亡。

山竹吹襲過後，政府接獲超過6萬宗塌樹個案，倒下的樹木堵塞主要幹道及街口，當年政府及民間動員逾萬人清理樹木，花逾一年才勉強清走塌樹。樹木專家亦揭發當局種樹不當及樹木空間不足等原因導致大量塌樹，加上路邊大樹過高，一旦塌下就隨時成「殺人兇器」，而過去10年至少3人被塌樹壓死，去年則至少6人被塌樹壓傷。

東網記者巡視多區亦發現不少斜樹。尖沙咀彌敦道一棵榕樹45度傾向行人路並以鐵架支撐，該路段行人如鯽，若大樹倒塌勢會造成傷亡；大圍、沙田圍亦有路邊大樹傾向行人路，而大埔富善邨對出的山坡，多棵傾向馬路的大樹，高度足以橫亘4條行車線；金山郊野公園一幅護土牆上一棵大樹傾側，牆身現裂紋。

歸根究柢，塌樹壓傷人及阻塞道路的原因是規劃不周，高矮不分導致種下禍根，東方為此再獻路邊樹木種植理想藍圖，建議馬路與行人路旁的植物栽種要有規劃，種植樹木時共分多排，距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，因此當樹倒下，塌樹與道路仍有1米距離，不會壓到行人或車輛。

中間的一行應種植高2米的矮小灌木，不會阻礙行車視線之餘，亦避免樹木塌下時對道路構成危機。至於最靠近道路的一行，則以小花及草皮點綴，按時節更換不同顏色的植物，達致色彩斑斕、美化環境之效。

中華樹藝師公會會長歐永森指，分行種植植物的做法在內地早已實行。歐又指現時種植的路邊樹木並非由專業樹藝師挑選，選材及品種上有參差，導致颱風來襲時多處塌樹，若日後興建新道路或開發新區域，上述提及的分多排方案亦算可取，冀政府日後規劃路邊樹木時要慎思。

中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠指，內地已有由樹藝師等專業業界制訂的樹苗標準，無論路邊種植或園境規劃都規範化，值得香港政府倣效。

發展局發言人指，樹木管理部門每年在風雨季前會按《樹木風險評估和管理安排指引》為高人流車流地區的樹木進行樹群檢查；規劃新道路工程項目時，政府部門會在路旁預留1.5米至兩米闊作連貫的綠化帶，並會種植合適的植物。