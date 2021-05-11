疫苗接種中心公然放營運商自家宣傳品　衞生署證違規

致力「谷針」的港府不斷呼籲市民接種新冠疫苗，但對社區疫苗接種中心的運作監管卻馬虎了事。負責營運沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心的百本醫護，被揭公然於接種中心會場擺放自家公司的宣傳物，推廣私家看護服務的大型易拉架被置於當眼位置。衞生署回覆表示，展示宣傳物品屬違規，已要求相關機構盡快移除所有宣傳物品。

百本醫護負責營運沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心，提供由內地研發的科興疫苗。根據百本醫護的官方網頁，前食物及衞生局局長高永文是獨立非執行董事之一。由讀者提供的照片所見，一個大型易拉架被置於接種中心當眼位置，易拉架前方是並排的座椅，估計是接種疫苗的等候區。有關易拉架介紹百本醫護的私家看護、陪診服務，亦有醫護課程報讀的推廣。

此外，百本醫護的社交平台Facebook專頁亦有貼文寫有「為支持大家早日接種疫苗，百本於源禾路體育館疫苗接種中心為接種疫苗人士送上限量精美小禮品，數量有限．送完即止！」並寫明禮品總值超過80元，包括手機托、摺扇、百本健康生活雜誌等，有關禮品印有百本的標誌。

衞生署回覆表示，政府已提醒所有社區疫苗接種中心的夥伴醫護機構，除非得到政府批准，否則不可以在疫苗接種中心內展示或派發任何宣傳物品，例如海報、單張、紀念品等。該署表示，已要求相關機構盡快移除有關疫苗接種中心內展示的所有宣傳物品，包括停止派發紀念品，並提醒其必須遵守與政府簽訂的合約和營運守則的條款。衞生署指會繼續到各疫苗接種中心巡查及檢視醫療運作。本報向百本醫護查詢是否已移除相關宣傳物，直至截稿前未獲回覆。