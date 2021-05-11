入境處打擊外賣黑工　拘持行街紙假難民

假難民黑工入侵外賣行業，入境處果斷執法。入境處昨日（10日）於紅磡及土瓜灣一帶執行反非法勞工行動，拘捕1名涉嫌從事非法工作的人士，他持有由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。該處指有關案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人士被拘捕。

針對黑工情況，入境處昨日突擊搜查紅磡及土瓜灣一帶多間食肆及一早部署執法行動，經全日深入調查後，該處一眾人員於晚上約8時採取拘捕行動，當場截獲1名正在騎單車送外賣的南亞裔男子，經該處人員了解後，證實他只持有「行街紙」，懷疑屬非法勞工，該處人員遂將他拘捕並押解上小巴，而他的單車及兩袋外賣亦一併被帶走。據知該名被捕人士為31歲印度籍男子，而整個行動中，該處共搜查73處地點，查閱78名人士的身份證明文件，當中除一人外，其餘人士均為在香港可合法受僱人士。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁15個月作基準。

入境處發言人表示，該處一直致力打擊非法勞工活動，亦會按舉報個案的資料巡查有關非法勞工的工作地點，以維護本地的就業機會。任何人違反逗留條件，即屬犯罪。所有旅客在未獲該處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁兩年，協助及教唆者同罪。 而過去一年，該處調查科共執行13,612次行動並拘捕1,380名非法勞工。