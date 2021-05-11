政府部門卸責安排差　接受檢疫住戶淪人球

荃灣荃威花園R座及鰂魚涌康怡花園N2座，原獲准在上周六(8日)提早離開檢疫中心，惟有住戶怒轟當局安排十分混亂，致令他們到最遲昨日(10日)下午才獲安排離開檢疫中心。有住戶今早(11日)在電台節目表示，他和家人上周六驗出無確診後，僅身為長期病患者的父親收到終止檢疫文件，即使可先行回家亦無人照顧。

他們一家在等候離開營地期間，民安隊表示因人手不足須安排他們分批離開，及後又「改口」稱要等衞生署文件，甚至他返抵住所後，仍收到民安隊發出「要等候衞生署指示」的短訊，批評各部門溝通不足。

原本可在本周日(9日)離開檢疫中心的荃灣荃威花園R座住戶，要「捱多日」，至昨日黃昏才獲安排回家。他反映與母親前日早上的檢測已顯示未有驗出病毒，惟未獲安排離開。他當晚致電檢疫中心熱線，工作人員指未收到衞生署文件，要向區議員求助。

東區區議會議員魏志豪以「災難」形容今次檢疫安排，認為康怡花園N2座居民由入營至離營，當局可以出錯的地方都出了錯。有居民向他反映，當局要求檢疫人士在確診者離開大廈7日後做強制檢測，惟住戶都不知道日子如何計算，直至管理處昨日傍晚收到通知，才知道要在今日做強制檢測。他又指，最後4名保安員亦已在凌晨離開檢疫中心，相信所有居民經已回家。

荃灣區議員趙恩來批評政府安排混亂，令約20戶荃灣荃威花園R座居民要在前晚深夜才抵家，另有兩戶人需等至昨夜才能回家，推測問題源於民政署為居民登記資料未夠完備，有滯留居民反映，他們最後一次採樣及收到檢測結果的時間與其他居民相若，惟未知為何要較遲才獲准離開。趙質疑當局要為部分居民重複檢測的說法，又指有嘗試聯絡不同政府部門要求解釋，惟至今無收到任何回覆。