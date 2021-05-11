傢俬家品零售店⼿機APP新登場　全⾯提升購物體驗

疫情期間，港人的消費模式出現重大變化，不少行業亦出盡法寶，將生意轉往線上發展，本港傢俬家品零售店Pricerite實惠亦乘機推出全新手機應用程式，提升顧客的購物新體驗，加入了5大全新功能及提供更多貨品種類，務求客戶安在家中亦能買到心水傢俬及日用品。新APP推出期間，有多款「至激價」精選，下載手機APP更送超過$1,000優惠券，精打細算的你千萬不要錯過。

安在家中都可以「試」傢俬？Pricerite實惠手機APP內的升級版「AR 實境」功能便可隨時在家中為家具試位，模擬實物擺放狀況，3D傢俬與實物像真度幾近百分百，畫面清晰細緻，除可查看產品細節，更可即時輕鬆下單。「圖片搜尋」亦是新APP一大功能，全程毋須打字，顧客只要用手機拍下貨品就可以憑相片極速找到心頭好和類似款式的貨品，全面提升搜尋體驗。

為協助顧客妥善理財，並輕鬆添置家具，Pricerite實惠推出全港首創「一 Click 分期」服務，一鍵輕鬆申請免息分期，更可自選期數及付款方式，成為本港第一間提供網上一鍵申請免息分期服務的傢俬家品零售商。

值得一提的是，Pricerite實惠深明顧客對速度的要求，特意推出「實快送」特快送貨服務，指定貨品落單後最快4小時就可送到；另外，推廣期內使用「實易取」自取服務，顧客在網上消費後，可到指定分店自取，不限金額更不另外收費。疫情期間，Pricerite實惠開拓分別售賣食品及寵物用品的Pricerite Food及Pricerite Pet，除了提供柴米油鹽、本地與日韓泰零食外，現更與急凍食品公司Meatogo聯手，提供優質凍肉，即使需要留家抗疫，都不愁買不到所需的食材與用品，提貨亦相當快捷方便。

新APP推出期間，下載即送$800傢俬優惠券、$100家品家電食品優惠券及$200大型電器優惠券，更有一系列「至激價」APP限定優惠產品：$599目言川特硬波浪棉床褥 (原價$999)、$1,599 CADMAN 兩座位布藝梳化(原價$3,599)。

「喺屋企買嘢風險細好多，依家好多時都會揀網購。」吳先生指，疫情令他的消費模式轉變，無論衣食住行都用手機「搞掂」，而他最喜歡的就是Pricerite實惠手機APP中的「AR 實境」功能，「始終買家具都要睇屋企裝唔裝得落，又要睇同屋企其他擺設夾唔夾，有AR功能就可以一眼睇晒。」施先生同樣大讚手機APP能令他有「一站式」的購物體驗，方便快捷；而陳小姐則最喜歡Pricerite實惠推出食品零售服務，令她以後網購食材多一個選擇。

Pricerite實惠於2018年率先發展「新零售」概念，以創新科技發展零售業，踏入成立35周年，Pricerite實惠繼續與時並進，打造「新零售 2.0」，推出功能多樣的升級版網店