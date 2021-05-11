港股挫逾600點　美團再瀉8%　資源股顯著回吐

受外圍跌市拖累，港股裂口低開309點後跌幅擴大，恒生指數大插684點，低見27,910點；中午收報27,982點，跌613點或2.15%，失守兩萬八關。國企指數半日收報10,398點，跌252點或2.37%；科技指數中午收報7,589點，跌296點或3.76%。主板成交1,094億港元，港股通淨買入22.1億元。

科網股爆小股災，ATMX四大藍籌合共拖低恒指257點。其中美團連跌第10日，中午收報242元，跌7.9%。騰訊跌穿早前配股價，中午收報577.5元，跌2.9%；阿里巴巴中午收報207.6元，跌3.5%；小米集團跌2.4%，半日收報24.6元。

百度集團曾挫6.7%，見170.6元上市新低，中午收報174.8元，跌4.5%。快手及嗶哩嗶哩半日齊挫8%雙雙穿底，半日分別收報220.6元及724元。另外，萬國數據跌6.1%；京東集團跌5.3%。

藍籌股差不多全線下跌，金融股合力拖低大市，香港交易所半日2.7%；友邦保險跌2.2%；滙豐控股跌1.2%；建設銀行跌0.9%；中國平安跌0.8%。另外，吉利汽車4月銷量按年減少5%，股價跌5.6%。

資源股顯著回吐，中國鐵鈦半日跌11.6%；新疆新鑫跌9.7%；鞍鋼跌8.8%；紫金礦業跌7.8%；江西銅業跌6.6%；馬鋼跌6%；中國鋁業跌4.6%。另外，三桶油半日跌2.8%至3.4%。

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，若然傳統股份支持力度不足，新經濟股持續弱勢，恒指失守28,000點水平後，下一支持位將退守至27,500點。由於現階段內地A股及港股表現疲弱，建議觀望為上。