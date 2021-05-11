食肆防疫措施延長兩周　至本月27日凌晨

防疫措施上月29日起放寬，為期兩周，港府今早(11日)宣布，本周四(13日)到期的社交距離措施會延長多兩周，至本月27日凌晨，內容不作改變。即食肆繼續實行四類分級制，若員工打針，堂食時間放寬至凌晨12時及6人一枱；員工及顧客均打針可再升級，堂食延長至凌晨2時及8人一枱。至於酒吧等停業場所，員工及顧客均須打針始可復業。

●食肆

A類食肆：無任何防感染控制措施，營業至晚上6時，2人一枱

B類食肆：維持現有感染控制措施，營業至晚上10時，4人一枱

C類食肆：員工已接種第一劑新冠疫苗，顧客使用「安心出行」，營業時間放寬至凌晨12時，放寬至6人一枱，容納人數不超過50%，宴會上限20人

D類食肆：員工已接種兩劑新冠疫苗並過了14天，顧客接種第一劑新冠疫苗及使用「安心出行」，營業時間放寬至凌晨2時，放寬至8人一枱，容納人數不超過75%，宴會上限100人

●酒吧/酒館、夜店/夜總會、浴室、派對房間、卡拉OK場所：

員工及顧客已接種第一劑新冠疫苗，顧客使用「安心出行」可重開，營業時間至凌晨2點；酒吧每枱最多2人；卡拉OK及派對房間，每房最多4人

●麻雀天九耍樂處所：

員工已接種第一劑新冠疫苗，訪客用「安心出行」可重開，營業時間根據牌照條件可至凌晨12時

●婚禮：

所有16歲或以上參與者已接種第一劑新冠疫苗，人數上限提升至室內50人、室外100人

●周年股東大會：

訪客已接種第一劑新冠疫苗，室內人數上限由20人提升最多50人，室外100人

●宗教處所：

訪客已接種第一劑新冠疫苗，由處所通常容量的30%，提升至室內最多50%，室外100%

●本地旅行團：

前線員工已接種第一劑新冠疫苗，每團上限30人

註：若因健康理由不適合接種疫苗，食肆/復業處所/本地旅行團前線員工，可填寫申報表及提交醫生證明書，每隔7天/帶團前7天採樣檢測，如作虛假聲明須負刑責