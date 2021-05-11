公帑購東京奧運轉播權　5間本地電視台免費播放

原定去年7月舉行的日本東京奧運受新冠疫情影響而延期一年，據悉，舉辦方考慮防疫要求拒絕予觀眾入場觀賞賽事。特首林鄭月娥今日(11日)公布，上周已經與5間本地持牌電視台商討，決定由政府出資購入轉播權，交由電視台作直播或轉播。她又表示合約涉及保密條款，不能公開購買費用，但她形容「價格合理」，低於過去兩屆奧運轉播權；如若今年奧運最終需要取消，相關款項可獲全數發還。

至於具體播放安排，林鄭指3間免費電視台，即TVB、ViuTV和奇妙電視，以及2間收費電視台，即Cable及NowTV均會播放；當局會規定播放時數，以及必須播放有香港運動員出戰的賽事，而收費台亦要將獲分配的賽事在網上免費播放。

電視廣播有限公司(無綫電視)表示，欣悉政府購入東京奧運會轉播權，本屆奧運會今年7月23日至8月8日舉行期間，各地選手競逐的33個項目，無綫電視與各本地電視台將作實時轉播。屆時全港市民可透過本港電視頻道觀賞。無綫電視將投放團隊及資源為觀眾報道，各個數碼頻道亦已作最好準備直擊賽事實況，而有關播映安排將盡快公布。